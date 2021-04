Silvio Berlusconi, slitta ancora la sentenza Ruby Ter (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio al 22 aprile per il processo Ruby ter che vede indagato Silvio Berlusconi per corruzione. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell'ex premier. ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio al 22 aprile per il processoter che vede indagatoper corruzione. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell'ex premier. ...

