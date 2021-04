Recovery: in corso incontro Draghi con delegazione M5S (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Mario Draghi e la delegazione M5S composta dal capo politico Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Ettore Licheri, il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. A seguire il presidente del Consiglio incontrerà la delegazione della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - E' ina Palazzo Chigi l'tra il premier Marioe laM5S composta dal capo politico Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Ettore Licheri, il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. A seguire il presidente del Consiglio incontrerà ladella Lega.

Recovery: in corso incontro Draghi con delegazione M5S Roma, 15 apr. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Mario Draghi e la delegazione M5S composta dal capo politico Vito ...

Recovery Plan, consultazioni Draghi-partiti/ Calendario: oggi Lega e M5s, domani Pd Recovery Plan, le consultazioni del Premier Draghi con i partiti: calendario incontri (oggi Lega-M5s, domani Pd-FI, lunedì Fdi-Iv, martedì Leu) ...

