Pesci (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se non si complicassero la vita da sole, alcune persone potrebbero addormentarsi”, diceva lo scrittore Saul Bellow. In altre parole, alcuni di noi si comportano come se fosse stimolante attirare difficoltà e crearci problemi. Se questo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se non si complicassero la vita da sole, alcune persone potrebbero addormentarsi”, diceva lo scrittore Saul Bellow. In altre parole, alcuni di noi si comportano come se fosse stimolante attirare difficoltà e crearci problemi. Se questo... Leggi

Advertising

enpaonlus : Avvelenati i pesci rossi della fontana della villa comunale di Vibo - Giggino84538696 : @LaStampa Le religioni sono pesci d'aprile che hanno avuto successo - ZiO_Iv0 : RT @Valenti63339244: @PaolaSimonin Muti come i pesci morti. Che non si sappia che i napoletani se ne sbattono altamente i coglioni del Nut… - Gazzettino : Lava l'#acquario con l'acqua del rubinetto e tutti i pesci tropicali muoiono: scoppia l'allarme sul web - ProLocoViboV : RINGRAZIAMO ZOOMANIA VIBO VALENTIA PER AVER DONATO PARTE DEI PESCI ROSSI RIMESSI NELLA VASCA DELLA FONTANA DI PIAZZ… -