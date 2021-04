Per Gimbe i contagi sono in frenata, ma gli ospedali ancora 'soffrono' molto (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva una diminuzione dei nuovi casi (106.326 contro 125.695) nella settimana 7-13 aprile 2021, rispetto alla precedente, a fronte di un aumento dei decessi (3.083 rispetto ai 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 contro 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 contro 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 contro 29.337) e le terapie intensive (3.526 contro 3.743). "I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti". Il dato nazionale, come sempre, risente di notevoli eterogeneità regionali: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva una diminuzione dei nuovi casi (106.326 contro 125.695) nella settimana 7-13 aprile 2021, rispetto alla precedente, a fronte di un aumento dei decessi (3.083 rispetto ai 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 contro 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 contro 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 contro 29.337) e le terapie intensive (3.526 contro 3.743). "I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione- ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti". Il dato nazionale, come sempre, risente di notevoli eterogeneità regionali: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 ...

Advertising

Agenzia_Dire : #Covid, #Gimbe: “Ospedalizzazioni in calo, vaccinare anziani per riaprire”. - petergomezblog : Vaccini, Figliuolo deve rivedere il piano al ribasso. 500mila dosi al giorno? Per ora massimo 315mila. Settimana cr… - TgrRai : #Covid_19, @GIMBE: La lentezza con cui scendono i nuovi casi e con cui si vaccinano gli anziani non permette di rid… - Agenzia_Italia : Per Gimbe i contagi sono in frenata, ma gli ospedali ancora 'soffrono' molto - sulsitodisimone : Per Gimbe i contagi sono in frenata, ma gli ospedali ancora 'soffrono' molto -