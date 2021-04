Masters 1000 Montecarlo, Fognini e Nadal ai quarti. Fuori Novak Djokovic (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini resta l’unico alfiere azzurro al Masters 1000 Montecarlo: sconfitto anche Krajinovic in due set e passaggio ai quarti di finale. Ok Nadal, out Novak Djokovic Inarrestabile fin qui la corsa di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo: l’ultimo azzurro rimasto in gara avanza ai quarti di finale del torneo, avendo la meglio su Krajinovic in due set. Il ligure chiude 6-2 il primo set senza particolari patemi mentre è nel secondo che riscontra maggiori difficoltà. Infatti il serbo ruba il servizio fin da subito e si porta fino al 5-3 e servizio per chiudere il set e portarlo al terzo. Ma Fognini tira Fuori gli ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabioresta l’unico alfiere azzurro al: sconfitto anche Krajinovic in due set e passaggio aidi finale. Ok, outInarrestabile fin qui la corsa di Fabioaldi: l’ultimo azzurro rimasto in gara avanza aidi finale del torneo, avendo la meglio su Krajinovic in due set. Il ligure chiude 6-2 il primo set senza particolari patemi mentre è nel secondo che riscontra maggiori difficoltà. Infatti il serbo ruba il servizio fin da subito e si porta fino al 5-3 e servizio per chiudere il set e portarlo al terzo. Matiragli ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Colpo di scena a Montecarlo! #EurosportTENNIS | #RolexMCMaster | #Djokovic | #Evans - benelli_alberto : RT @federtennis: ?? @fabiofogna domina Krajinovic per 6-2 7-6 e raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo per la terza vo… - Memmowen : RT @SkySport: ?? MASTERS 1000 MONTE-CARLO ? Tsitsipas batte Garin in due set ?? Risultati e programma ? - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini centra i quarti di finale - RicoBello : RT @GeorgeSpalluto: Grande Fabio! Vola ai quarti di finale battendo Krajinovic dominando nel primo set e ritrovando la concentrazione quand… -