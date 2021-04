(Di giovedì 15 aprile 2021)di nuovo nell’occhio del ciclone. Stavolta c’entrano le. Il quotidiano Aftonbladet, infatti, ieri ha scritto di un legame tra lo svedese e la Bethard, unadicon sede a Malta. Se ne parlò già nel 2018, ricorda il Corriere dello Sport, quandoera con i Los Angeles Galaxy. E allora fu ufficialmente ammesso che c’erano in ballo delle azioni della. Ma oragioca nel Milan e se davvero avesse ancora una partecipazione nella Bethard, avrebbe violato sia l’articolo 26 del Codice Etico della Fifa che l’articolo 12 del Regolamento Disciplinare dell’Uefa che vietano a un calciatore con interessi indidi prendere parte a manifestazioni organizzate da Fifa e Uefa. Con il Milan, ...

napolista : #Ibra azionista di una società di scommesse, rischia da una multa a tre anni di sospensione Il caso è stato scoperc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra azionista

Sarebbe stato l'amministratore delegato dell'azienda Erik Skarp a confermare chepossiede ... deterrebbe il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, che a sua volta è l'unicodella società ...Proprio per questo,non poté prendere parte con la nazionale svedese al Mondiale di Russia. Unknown AB detiene ancora il dieci per cento delle azioni di Gameday Group PLC , unicadell'...Ibra azionista di una società di scommesse, rischia da una multa a tre anni di sospensione. L'azienda conferma ...Ibrahimovic rischia una pesante squalifica e una sanzione altrettanto dura per aver ancora una partecipazione nel bookmaker Bethard.