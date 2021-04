Dive in the Past: archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco made in Italy – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Dive in the Past è un gioco gratuito mobile sviluppato in collaborazione con l’Università di Calabria che consente di svolgere archeologia subacquea nel Mediterraneo.. Dive in the Past è un nuovo videogioco sviluppato in Italia e tutto incentrato sull’archeologia subacquea nel Mediterraneo, realizzato da un’azienda collegata all’Università di Calabria con l’obiettivo di far conoscere al mondo il patrimonio archeologico sottomarino del Mare Nostrum. Si tratta di un progetto sviluppato con intento educativo ma in cui non mancano elementi da videogioco vero e proprio, essendo comunque totalmente interattivo e consentendo una certa libertà di esplorazione dei fondali marini reali presso ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021)in theè un gioco gratuito mobile sviluppato in collaborazione con l’Università di Calabria che consente di svolgerenel..in theè un nuovosviluppato in Italia e tutto incentrato sull’nel, realizzato da un’azienda collegata all’Università di Calabria con l’obiettivo di far conoscere al mondo il patrimonio archeologico sottomarino del Mare Nostrum. Si tratta di un progetto sviluppato con intento educativo ma in cui non mancano elementi davero e proprio, essendo comunque totalmente interattivo e consentendo una certa libertà di esplorazione dei fondali marini reali presso ...

Advertising

Multiplayerit : Dive in the Past: archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco made in Italy - _joes__ : Ho appena visto un tik tok di Atlantis x take the dive e WOW????? - AbrahamRPernia : Dive in The Past: l'archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco 3D made in Italy #3D… - Adamo77567329 : #intervisteimpossibili Annette Kellerman Queen of the Sea (La sirena australiana) LEGGI L'INTERVISTA… - ilsubacqueoit : Dive in the Past: l’archeologia subacquea in un videogioco 3D -

Ultime Notizie dalla rete : Dive the Nicole Kidman rossa anni '50 come Lucille Ball: le prime foto dal set L'ultimo impegno cinematografico è il film 'Being the Ricardos' che racconta il making of (con ... Come conoscerli e gestirli a casa guarda le foto La vera tinta naturale Lucille Ball Due dive, due ...

L'archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco 3D made in Italy Si chiama Dive in the Past, appartiene alla categoria dei 'Serious Game', ed è stato sviluppato dalla 3D Research grazie al progetto MeDryDive finanziato dal programma COSME della Commissione Europea ...

Dive in the Past: archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco made in Italy Dive in the Past è un gioco gratuito mobile sviluppato in collaborazione con l'Università di Calabria che consente di svolgere archeologia subacquea nel Mediterraneo.. Dive in the Past è un nuovo ...

Dive in The Past: l'archeologia subacquea nel Mediterraneo in un videogioco 3D made in Italy Immergersi tra i fondali marini alla scoperta di alcuni tra i più importanti siti archeologici del Mediterraneo. Vivere in prima persona l’emozione di tuffarsi nelle ...

L'ultimo impegno cinematografico è il film 'BeingRicardos' che racconta il making of (con ... Come conoscerli e gestirli a casa guarda le foto La vera tinta naturale Lucille Ball Due, due ...Si chiamainPast, appartiene alla categoria dei 'Serious Game', ed è stato sviluppato dalla 3D Research grazie al progetto MeDryDive finanziato dal programma COSME della Commissione Europea ...Dive in the Past è un gioco gratuito mobile sviluppato in collaborazione con l'Università di Calabria che consente di svolgere archeologia subacquea nel Mediterraneo.. Dive in the Past è un nuovo ...Immergersi tra i fondali marini alla scoperta di alcuni tra i più importanti siti archeologici del Mediterraneo. Vivere in prima persona l’emozione di tuffarsi nelle ...