Dayane Mello ricorda il fratello Lucas: il gesto commuove il web (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello ricorda il fratello Lucas, morto quando lei ancora era dentro il Gf Vip, ecco di cosa si tratta. E' stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande fratello Vip, arrivata in finale, era in corsa per la vittoria poi andata a Tommaso Zorzi con lei al quarto posto.

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme dopo la battutaccia al GF Vip: 'Intenzioni serie' Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme. È questo il gossip bomba che impazza in queste ore, con l'ex finalista del Grande Fratello Vip che sarebbe tornata tra le braccia dell'ex, che da ...

Salotto Salemi, chiacchiere e make - up nel programma condotto da Giulia Salemi: 'Noi donne potremmo conquistare il mondo'. Le ospiti d'eccezione del programma saranno, infatti, alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Dayane Mello a Gaia ...

Dayane Mello ricorda il fratello Lucas: il gesto commuove il web E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, arrivata in finale, era in corsa per la vittoria poi andata a Tommaso Zorzi con lei al quarto posto. Quello che però ...

Al via Salotto Salemi condotto da Giulia Salemi su Mediaset Play: Venerdi 16 aprile alle 19.00. Dayane Mello, ospite della prima puntata Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i riflettori si accendono di nuovo per Giulia Salemi.

Venerdì 16 aprile alle 19.00 su Mediaset Play debutta "Salotto Salemi", il primo programma intera ...

