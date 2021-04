Conte: “Draghi chiaro su Speranza, irresponsabile metterlo in discussione” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Faccio notare che il presidente Draghi è stato molto chiaro dichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministro Speranza e che ne ha grande stima. Quindi mettere in discussione Speranza significa voler indebolire, irresponsabilmente, il governo durante questa difficile fase emergenziale”. Lo afferma all’Adnkronos Giuseppe Conte, intercettato nei pressi di Piazza Montecitorio. “Da oltre un anno Roberto Speranza è costantemente impegnato per tutelare un bene fondamentale, cioè la salute dell’intera comunità nazionale – aggiunge l’ex premier -, le polemiche contro di lui sono del tutto strumentali e inaccettabili”. (di Ileana Sciarra) L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) “Faccio notare che il presidenteè stato moltodichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministroe che ne ha grande stima. Quindi mettere insignifica voler indebolire, irresponsabilmente, il governo durante questa difficile fase emergenziale”. Lo afferma all’Adnkronos Giuseppe, intercettato nei pressi di Piazza Montecitorio. “Da oltre un anno Robertoè costantemente impegnato per tutelare un bene fondamentale, cioè la salute dell’intera comunità nazionale – aggiunge l’ex premier -, le polemiche contro di lui sono del tutto strumentali e inaccettabili”. (di Ileana Sciarra) L'articolo proviene da Italia Sera.

