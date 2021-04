Chirurgo | ' Controllo microsanguinamento vera prevenzione emofilici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 9 anni, con un pool di specialisti (ematologo, ortopedico,ortopedico e riabilitatore) dell'ospedale Santo Spirito siamo riusciti a seguire circa 300 pazienti, dei quali 70 sono stati trattati chirurgicamente, la maggior parte sottoposti a interventi che hanno interessato gli arti inferiori (intervento di protesi al ginocchio è il più eseguito). Ma l'auspicio è che in futuro il numero delle persone che dovranno essere sottoposte a intervento diminuisca, grazie alla profilassi sempre più personalizzata e a misura di paziente, non solo farmacologica, ma intesa anche come diagnosi precoce. Noi ancora oggi ci troviamo a trattare gli esiti della malattia, ma in futuro mi auguro che ciò non avverrà più o per lo meno che i pazienti con articolazioni devastate ne arrivino sempre meno". Lo ha ...