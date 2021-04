Caso Regeni, i genitori: “Aiutateci ad avere giustizia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo appello della famiglia di Giulio Regeni: “Chi sa parli. Aiutateci ad avere giustizia”. ROMA – A due settimane dall’inizio del processo la famiglia di Giulio Regeni ha lanciato un nuovo appello per arrivare alla verità per la morte del figlio. “Aiutateci ad avere giustizia – hanno detto i genitori, riportati da La Repubblica – chi sa parli. Per Giulio. E per noi tutti. Grazie alla redazione di Al Araby siamo venuti in contatto con due fondamentali testimoni che hanno aggiunto tasselli importanti a quel doloroso mosaico di verità che stiamo senza sosta tentando di ricostruire da cinque anni “. I genitori di Giulio: “Chiediamo a tutti quelli che hanno notizie di farsi avanti” “Molte altre persone si ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo appello della famiglia di Giulio: “Chi sa parli.ad”. ROMA – A due settimane dall’inizio del processo la famiglia di Giulioha lanciato un nuovo appello per arrivare alla verità per la morte del figlio. “ad– hanno detto i, riportati da La Repubblica – chi sa parli. Per Giulio. E per noi tutti. Grazie alla redazione di Al Araby siamo venuti in contatto con due fondamentali testimoni che hanno aggiunto tasselli importanti a quel doloroso mosaico di verità che stiamo senza sosta tentando di ricostruire da cinque anni “. Idi Giulio: “Chiediamo a tutti quelli che hanno notizie di farsi avanti” “Molte altre persone si ...

