Ballando con le Stelle scandalo: “Mi manca succhia**…” che sta succedendo? Chi lo ha scritto? (Di giovedì 15 aprile 2021) Milly Carlucci è sempre stata una donna dello spettacolo particolarmente discreta. Tiene molto al proprio privato, non si è mai trovata in posizioni complesse e strane nella propria complessità come quella che andiamo a raccontare. Il profilo Twitter di Ballando con le Stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci, ha per sbaglio ripostato un commento … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Milly Carlucci è sempre stata una donna dello spettacolo particolarmente discreta. Tiene molto al proprio privato, non si è mai trovata in posizioni complesse e strane nella propria complessità come quella che andiamo a raccontare. Il profilo Twitter dicon le, la trasmissione condotta da Milly Carlucci, ha per sbaglio ripostato un commento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NovaStarlightB1 : RT @marcole___: Il social media manager di Ballando Con Le Stelle quando sarà chiamato per il cazziatone - __spacepenguin : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - severusmagiustu : @milly_carlucci @Ballando_Rai Milly perdonalooo/a! Siamo in mezzo ad una pandemia, in giornate tutte uguali, con no… - carstavrseokx : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - ale_223 : Che voglia di Ballando con le Stelle 16 comunque -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Il profilo Twitter di Ballando con le Stelle condivide (per errore) un post scurrile, poi lo cancella Un tweet scurrile e volgare (ma probabilmente ironico) che è stato condiviso ed apprezzato dal profilo ufficiale di Ballando con le Stelle . Ops. Chi bazzica su Twitter sa benissimo che è possibile ...

Ballando con le Stelle, incidente su Twitter: il tweet volgare pubblicato e poi rimosso, è giallo Cosa sia accaduto dietro lo schermo di chi gestisce l'account Twitter di Ballando con le Stelle non è dato sapere sebbene l'erroraccio , se di errore bisogna parlare, è ipotizzabile avrà pesantissime ripercussioni. Un incidente non poco imbarazzante quello che è avvenuto ...

Milly Carlucci, tweet volgarissimo: ‘Ho voglia di suc**iare il ca**o’ – Il retroscena Mai così volgare, Milly Carlucci e il suo profilo di Ballando ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco cosa è stato pubblicato.

