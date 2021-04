Amstel Gold Race 2021, Marianne Vos: “Vincere questa gara, con addosso la maglia della Jumbo-Visma, sarebbe qualcosa di magico” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Amstel Gold Race tornerà nel 2021 dopo che nel 2020 non si è tenuta per via della pandemia. La classica neerlandese, però, in via del tutto eccezionale non si snoderà lungo il tracciato classico, ma si terrà in circuito. Per quanto riguarda la prova femminile, una delle grandissime favorite è la padrona di casa Marianne Vos, la quale, nella manifestazione in questione, ancora non ha centrato il bersaglio grosso. Marianne Vos, l’atleta più forte e vincente nella storia del ciclismo femminile, all’Amstel Gold Race, che ricordiamo essere rinata nel 2017 dopo che per quattoridici anni non si è svolta, vanta al massimo un terzo posto raccolto nel 2019. Ad ogni modo, Marianne sa bene come si vince su ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) L’tornerà neldopo che nel 2020 non si è tenuta per viapandemia. La classica neerlandese, però, in via del tutto eccezionale non si snoderà lungo il tracciato classico, ma si terrà in circuito. Per quanto riguarda la prova femminile, una delle grandissime favorite è la padrona di casaVos, la quale, nella manifestazione in questione, ancora non ha centrato il bersaglio grosso.Vos, l’atleta più forte e vincente nella storia del ciclismo femminile, all’, che ricordiamo essere rinata nel 2017 dopo che per quattoridici anni non si è svolta, vanta al massimo un terzo posto raccolto nel 2019. Ad ogni modo,sa bene come si vince su ...

Ultime Notizie dalla rete : Amstel Gold Freccia del Brabante - Trentin sfiora l'impresa: Freccia al giovane Pidcock che brucia van Aert Rivivi la Freccia del Brabante On Demand (Contenuto Premium) Amstel Gold Race Amstel Gold Race: percorso e favoriti 11/04/2021 A 21:25 Ciclismo Ciclismo in diretta: calendario e risultati del World ...

Van Aert? No, alla fine spunta Pidcock! Per la rivincita ripassare domenica a queste latitudini, più o meno: non lontano da Overijse sarà in programma l'Amstel Gold Race.

Amstel Gold Race 2021, Marianne Vos: “Vincere questa gara, con addosso la maglia della Jumbo-Visma, sarebbe qualcosa di magico” L'Amstel Gold Race tornerà nel 2021 dopo che nel 2020 non si è tenuta per via della pandemia. La classica neerlandese, però, in via del tutto eccezionale non si snoderà lungo il tracciato classico, ma ...

Freccia del Brabante, a Overijse terzo posto per Elisa Balsamo Il Belgio è diventata ormai una seconda casa per Elisa Balsamo. Autrice di una “Campagna del Nord” da ricordare, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha chiuso sul podio la Freccia del Brabant ...

