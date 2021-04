Amendola: "Sul Recovery l'Italia deve fare uno sforzo per semplificare la burocrazia" (Di giovedì 15 aprile 2021) "Ieri la Commissione europea ha presentato il piano finanziario: saranno 800 miliardi per finanziare il Next generation di tutta Europa", dice Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, "In parte saranno con i Green bond, titoli per investire nell'Ue del futuro: un risultato dei negoziati che abbiamo fatto. L'Italia e altri paesi presenterà il suo piano a fine mese e quindi ci sarà tutta la prospettiva degli anticipi ma soprattutto nei prossimi sei anni tra Recovery e Bilancio europeo abbiamo le risorse per investire. Sono contento che Italia, Grecia e quei paesi che sempre sono osservati speciali sono quelli che stanno facendo un lavoro forte per sostenere l'economia nazionale ed europea". "I fondi del Recovery devono essere gestiti con procedure semplificate in cui l'esecuzione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) "Ieri la Commissione europea ha presentato il piano finanziario: saranno 800 miliardi per finanziare il Next generation di tutta Europa", dice Vincenzo, sottosegretario agli Affari europei, "In parte saranno con i Green bond, titoli per investire nell'Ue del futuro: un risultato dei negoziati che abbiamo fatto. L'e altri paesi presenterà il suo piano a fine mese e quindi ci sarà tutta la prospettiva degli anticipi ma soprattutto nei prossimi sei anni trae Bilancio europeo abbiamo le risorse per investire. Sono contento che, Grecia e quei paesi che sempre sono osservati speciali sono quelli che stanno facendo un lavoro forte per sostenere l'economia nazionale ed europea". "I fondi deldevono essere gestiti con procedure semplificate in cui l'esecuzione ...

