Vita in diretta, durissimo attacco a Miguel Bosè “I deficienti …” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nei giorni scorsi Miguel Bosè sembra abbia rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di migliaia di persone, semplici utenti social ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Sono state delle dichiarazioni piuttosto forti quelle di Miguel Bosè, che in qualche sono state avvertite come negazioniste. Ma facciamo un pò di chiarezza. Miguel Bosè, le sue forti dichiarazioni e la polemica sorta Stanno facendo parecchio discutere ormai da diverse ore le dichiarazioni di Miguel Bosè. Quest’ultimo avrebbe in qualche modo parlato del Coronavirus e della pandemia, sminuendo il problema. Un negazionista, potremmo definirlo, dopo che il noto artista, ha lasciato quelle dichiarazioni. Di questo ne ha voluto parlare proprio Alberto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nei giorni scorsisembra abbia rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di migliaia di persone, semplici utenti social ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Sono state delle dichiarazioni piuttosto forti quelle di, che in qualche sono state avvertite come negazioniste. Ma facciamo un pò di chiarezza., le sue forti dichiarazioni e la polemica sorta Stanno facendo parecchio discutere ormai da diverse ore le dichiarazioni di. Quest’ultimo avrebbe in qualche modo parlato del Coronavirus e della pandemia, sminuendo il problema. Un negazionista, potremmo definirlo, dopo che il noto artista, ha lasciato quelle dichiarazioni. Di questo ne ha voluto parlare proprio Alberto ...

Advertising

davidallegranti : Sto guardando Giletti per la prima volta in vita mia e se capisco bene la democrazia è in pericolo perché c’è gente… - BaritaliaNews : Vita in diretta, durissimo attacco a Miguel Bosè “I deficienti …” - annaros70527446 : forse se ne parla la d'urso ne parlerete anche voi? domanda alla vita in diretta che dovrebbe essere una tv di stat… - massimobalduini : La vita in diretta - faustomaroccia : La vita in diretta . Le regole della Rai da sola in piazza con la mascherina a lasciare intervista. -