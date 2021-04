Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021)DEL 14 APRILEORE 7.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONESEMPRE IN ENTRATA ACODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: ...