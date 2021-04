Un futuro (sempre più) intelligente: il balzo in avanti dell’AI (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’intelligenza Artificiale ha registrato un balzo del +15% nel 2020 rispetto al 2019, con il comparto trainato dal software per un valore totale di 300 milioni di euro. Lo confermano i dati del report dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. L’Italia cresce però a due velocità: le aziende medio-grandi che hanno attivato almeno un progetto di AI nell’anno della pandemia e le medio-piccole che faticano, per budget e cultura, a includere questa tecnologia nei piani di sviluppo. Ma non ci può essere sviluppo e attuazione della Trasformazione Digitale senza utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, oltre ad altre tecnologie essenziali, come il 5G ad esempio e per questo motivo sono state poste le basi per la nascita dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale, un hub nazionale, fortemente voluto dalle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’intelligenza Artificiale ha registrato undel +15% nel 2020 rispetto al 2019, con il comparto trainato dal software per un valore totale di 300 milioni di euro. Lo confermano i dati del report dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. L’Italia cresce però a due velocità: le aziende medio-grandi che hanno attivato almeno un progetto di AI nell’anno della pandemia e le medio-piccole che faticano, per budget e cultura, a includere questa tecnologia nei piani di sviluppo. Ma non ci può essere sviluppo e attuazione della Trasformazione Digitale senza utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, oltre ad altre tecnologie essenziali, come il 5G ad esempio e per questo motivo sono state poste le basi per la nascita dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale, un hub nazionale, fortemente voluto dalle ...

Advertising

Marcozanni86 : Ora in commissione @EP_Economics con VP #BCE #DeGuindos su bilancio e futuro politiche monetarie: mano a mano covid… - AmorosoOF : Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno lasciato costruire questo mio nuovo futuro. Grazie sem… - TernaSpA : RT @LuissBusiness: #GenderGap significa oggi troppe opportunità mancate per il nostro futuro. Un equilibrio che raggiungeremo solo avvicina… - JbSvito : @Corriere il futuro ha sempre qualcosa in serbo - Kookiestulip : RT @mesonorotta: L’Italia è un paese di vecchi bigotti ignoranti, sempre detto. Noi giovani veniamo sempre penalizzati per ogni cosa. Vi s… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro sempre Borsa Usa riflessiva dopo dato inflazione marzo ... che non dovrebbe mettere sotto pressione le scelte di politica monetaria nel prossimo futuro. ...crescente di ragioni per pensare che l'inflazione rimarrà più alta e più a lungo con i rischi sempre più ...

Juve, le ultime sul futuro di Cuadrado Commenta per primo Tra i top player della Juve, c'è un giocatore che passa in secondo piano. Quasi sempre lontano dalle copertine. Segna poco ma è sempre decisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five europea per numero di passaggi decisivi. Si tratta di Juan Cuadrado, un giocatore fondamentale per la Juve di Pirlo ma non solo:...

La filiera agroalimentare del futuro: sempre più tracciabile, sostenibile e innovativa La Repubblica Neymar annuncia il suo futuro: "Ho già deciso cosa fare e non è in discussione" Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni di TNT Sport Brasil per parlare del suo futuro, in quanto il rinnovo ... Ho detto ai miei compagni di restare sempre ...

Juve, le ultime sul futuro di Cuadrado Tra i top player della Juve, c’è un giocatore che passa in secondo piano. Quasi sempre lontano dalle copertine. Segna poco ma è sempre decisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five ...

... che non dovrebbe mettere sotto pressione le scelte di politica monetaria nel prossimo. ...crescente di ragioni per pensare che l'inflazione rimarrà più alta e più a lungo con i rischipiù ...Commenta per primo Tra i top player della Juve, c'è un giocatore che passa in secondo piano. Quasilontano dalle copertine. Segna poco ma èdecisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five europea per numero di passaggi decisivi. Si tratta di Juan Cuadrado, un giocatore fondamentale per la Juve di Pirlo ma non solo:...Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni di TNT Sport Brasil per parlare del suo futuro, in quanto il rinnovo ... Ho detto ai miei compagni di restare sempre ...Tra i top player della Juve, c’è un giocatore che passa in secondo piano. Quasi sempre lontano dalle copertine. Segna poco ma è sempre decisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five ...