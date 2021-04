Serena Iansiti parla della storia con il compagno Ferran Pareres Rubio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gossip L’attrice di Latina è felicemente fidanzata e in attesa del suo primo figlio: i dettagli dell’incontro che ha cambiato la sua vita Pubblicato su 15 Aprile 2021 In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenzesi è sbottonata sulla sua vita privata. L’interprete 36enne – protagonista de Il Commissario Ricciardi e Un passo dal cielo 6 – è sempre stata piuttosto riservata sulle sue faccende di cuore. Per tanti anni ha amato, con discrezione, l’attore Paolo Pierobon conosciuto sul set di Squadra Antimafia. Oggi il cuore dibatte però per un altro: lo spagnolo. Unad’amore intensa, travolgente, che ha portato lae il ...

Advertising

infoitcultura : Serena Iansiti: chi è Carolina di Un passo dal cielo 6? Età - francy_peluso : RT @passodalcielo6: Pronti per stasera? ?? Collegatevi alle 21:00 sul profilo Instagram di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani per una esilarante… - raulcarra69 : RT @dumurin: @passodalcielo6 ottimi ascolti! avete fatto un'ottima stagione quest'anno e Un Passo dal Cielo è tornata ai fasti di un tempo… - dumurin : @passodalcielo6 ottimi ascolti! avete fatto un'ottima stagione quest'anno e Un Passo dal Cielo è tornata ai fasti d… - infoitcultura : Serena Iansiti incinta, attrice di Un passo dal cielo 6/ Aspetta il primo figlio da Ferran Paredes Rubio -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Iansiti

Gossip e TV

Consigliato per te - L'attrice, attualmente su Raiuno nel cast di Un Passo dal Cielo, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio 'C'è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest'estate ...è incinta. È proprio questa la fantastica notizia a sorpresa che, pochissimi giorni fa, l'attrice napoletana ha voluto condividere con il suo numeroso pubblico. Recentemente, l'abbiamo ...L'attrice di Latina è felicemente fidanzata e in attesa del suo primo figlio: i dettagli dell'incontro che ha cambiato la sua vita ...Un passo dal cielo 6: la terza puntata si intitola Il leone della montagna: su Rai 1 domani giovedì 15 aprile. Ecco trama e anticipazioni.