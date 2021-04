Rai, Cdp, Ferrovie, Saipem: più di 500 nomine da rinnovare. Ecco i nomi in lizza (Di mercoledì 14 aprile 2021) In scadenza i vertici di numerose società pubbliche. Cambio della guardia in Rai, Francesco Caio verso Saipem, possibile riconferma in CdP, Arcuri in uscita da Invitalia. Draghi vuole scegliere in autonomia rispetto ai partiti È giunto il momento di un nuovo rinnovo dei vertici in numerose partecipate pubbliche. Ci sono ben 518 ruoli in scadenza in 90 società controllate dal Ministero dell’Economia e Finanze e questo rimette in moto la giostra perpetua degli equilibri politici. E Draghi si sta già muovendo, ma questa volta non sembra intenzionato ad accontentare i partiti del suo Governo. In accordo con i suoi collaboratori più fidati, il Ministro dell’Economia Franco e il Sottosegretario Garofoli, sta già componendo una rosa di nomi. Il premier cerca autonomia di manovra, ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) In scadenza i vertici di numerose società pubbliche. Cambio della guardia in Rai, Francesco Caio verso, possibile riconferma in CdP, Arcuri in uscita da Invitalia. Draghi vuole scegliere in autoa rispetto ai partiti È giunto il momento di un nuovo rinnovo dei vertici in numerose partecipate pubbliche. Ci sono ben 518 ruoli in scadenza in 90 società controllate dal Ministero dell’Ecoa e Finanze e questo rimette in moto la giostra perpetua degli equilibri politici. E Draghi si sta già muovendo, ma questa volta non sembra intenzionato ad accontentare i partiti del suo Governo. In accordo con i suoi collaboratori più fidati, il Ministro dell’Ecoa Franco e il Sottosegretario Garofoli, sta già componendo una rosa di. Il premier cerca autoa di manovra, ...

