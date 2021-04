PS5 coil whine | il problema del ronzio elettrico

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Migliaia di possessori di PS5 lamentano un fastidiosoproveniente dall’interno della console, denominato. Solitamente è udibile dopo l’inserimento e l’installazione dei videogiochi in copia fisica. Questatica è piuttosto diffusa negli apparecchi elettronici e non di rado capita di imbattersi in schede madri e schede video che, una volta montate, emettono questo genere di ronzii in maniera più o meno insistente quando la macchina è in funzione a causa della vibrazione di un condensatore o di altri componenti elettronici. Purtroppo anche molte unità di PlayStation 5 soffrono di questo, il quale può manifestarsi con livelli di rumorosità che spaziano da un lieve rumore che difficilmente può essere udito da chi è a qualche metro ...