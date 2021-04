Pomeriggio 5 | l’intervistata aggredisce la toupe | “Che vi possano ammazzare a tutti | giornalisti di mer*a!” Barbara D’Urso replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tensione aCinque, il talk pomeridiano di Canale 5 condotto da. Nella puntata di ieri martedì 13 aprile, si è tornati a parlare di un noto e drammatico caso di cronaca: la morte del piccolo Loris Stival che vede come unica imputata e condannata a 30 anni di carcere la madre del bambino, Veronica Panarello. La conduttrice ha lanciato quindi una servizio: “Abbiamo provato a intervistare Andreina, la compagna di Andrea Stival (il suocero di Veronica Panarello, ndr) ma l’accoglienza non è stata delle migliori”. “Togli la telecamera, ci volete rovinare ancora. Abbiamo riniziato a vivere adesso – urlava la donna nel filmato mandato in onda -. Che vidi mer*a”, ha inveito quindi la signora Andreina. “Siamo ...