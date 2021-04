Perché Can Yaman è sparito da Instagram: cancellato il suo profilo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Brutte notizie per le fan dell'attore turco, letteralmente scomparso dai social network L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Brutte notizie per le fan dell'attore turco, letteralmente scomparso dai social network L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Mimosa23449636 : @samishg80 Ciao Samira scusa per l'orario io adesso mi sono accorta che Can non c'è più su Instagram ma e sta… - donvaster91 : posso dirlo? lo dico perché non l’ha mai detto nessuno e se mi unfollowate prego: Daydreamer (la serie con can yama… - yo20213 : RT @duesolitudini: C: Sanem me ne vado perché la notte non riesco a dormire ovunque, mi sento a disagio.. quindi vado. S: Hai bevuto alcool… - StefaniaStefyss : RT @Valenti40905251: Verificato in così poco tempo e dubito che Can si sia preso la briga di cancellare tutto, perché se pure chiudi un pro… - StefaniaStefyss : RT @Valenti40905251: Rispondo qui perché siete troppe, il profilo di #CanYaman si recupera, non ci sono problemi, anzi posso dirvi che seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Can Amici 2021, Rosa ha finito la pazienza: lo sfogo contro le critiche (video) Rosa ha concluso ricordando che non tutte le persone "sono come Rosa" perché alcune ragazze possono ... La questione ha provocato un can can social molto rumoroso. Ad intervenire sul tema è stato anche ...

Modest Heroes - Gli imperdibili dell'animazione Perché limitarsi? Per rimanere in tema di cortometraggi, un tassello immancabile è di sicuro ... come recitava un famoso pezzo del compianto David Bowie , "we can be Heroes, just for one day" . ...

Donato Carrisi: «Io, un grandissimo fifone. Tenevo le mie ciabatte a casa di Dustin Hoffman» Corriere della Sera Rosa ha concluso ricordando che non tutte le persone "sono come Rosa"alcune ragazze possono ... La questione ha provocato unsocial molto rumoroso. Ad intervenire sul tema è stato anche ...limitarsi? Per rimanere in tema di cortometraggi, un tassello immancabile è di sicuro ... come recitava un famoso pezzo del compianto David Bowie , "webe Heroes, just for one day" . ...