Nibali, caduta in allenamento: è frattura al polso. Giro d’Italia a rischio? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Brutte, bruttissime notizie per Vincenzo Nibali a meno di un mese dall’inizio del Giro d’Italia 2021 previsto per il prossimo 8 maggio. Il siciliano della Trek Segafredo è caduto in mattinata mentre si stava allenando sulle strade di Lugano, in Svizzera, dove risiede. Il due volte vincitore della Corsa Rosa si è sottoposto ad accertamenti che, come ha reso noto il suo Team, hanno evidenziato “una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico di Trek – si legge nella nota – d’intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Brutte, bruttissime notizie per Vincenzoa meno di un mese dall’inizio del2021 previsto per il prossimo 8 maggio. Il siciliano della Trek Segafredo è caduto in mattinata mentre si stava allenando sulle strade di Lugano, in Svizzera, dove risiede. Il due volte vincitore della Corsa Rosa si è sottoposto ad accertamenti che, come ha reso noto il suo Team, hanno evidenziato “unacomposta del radio deldestro. Lo staff medico di Trek – si legge nella nota – d’intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, frattura e operazione per #Nibali dopo una caduta in allenamento: a rischio la partecipazione dello Squa… - Radio1Rai : ??Giro a rischio per Vincenzo #Nibali. Il ciclista azzurro ha riportato la frattura del radio destro dopo la caduta,… - fantacycling : Trek-Segafredo, caduta in allenamento per Vincenzo Nibali: gli esami confermano la frattura al polso. Salta il Giro? - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ????? Frattura del polso e #GirodiItalia a rischio per #Nibali. Il ciclista azzurro ha riportato la frattura del radio destro d… - albertocol9 : RT @rtl1025: ????? Frattura del polso e #GirodiItalia a rischio per #Nibali. Il ciclista azzurro ha riportato la frattura del radio destro d… -