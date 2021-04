Morì per deperimento | per i giudici la colpa non fu dell’allora compagno

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Pina Ferro Era finito a processo con l’accusa di abbandono di incapace per aver lasciato morire la convivente Audenzia Mulè, senza provvedere in alcun modo al sostentamento della donna affetta da una sindrome depressiva e da anoressia nervosa. Ieri idella Corte d’Assise di Salerno ha assolto Giorgio Nigro, 38 anni di Magliano vetere, perchè il fatto non sussiste. A carico dell’imputato il Pm aveva chiesto 4 anni di reclusione. Con la sentenza emessa ieri, termina un’incubo per l’uomo di Magliano Vetere difeso dall’avvocato Emanuela Rossomando. La morte della donna, è avvenuta nel febbraio 2016. Secondo la pubblica accusa il decesso era una conseguenza dell’abbandono da parte delche, come sostiene la Procura, non si sarebbe occupato del sostentamento della Mulè omettendo perfino di affidarne la cura ad altri soggetti qualificati. ...