"Mascherine non funzionanti". Ecco la lista ufficiale di quelle false da NON usare assolutamente (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mascherine funzionanti e non, allerta sempre massima sui dispositivi di protezione. Ecco la lista dei modelli di mascherina da non usare. Ormai è risaputo che esistono purtroppo delle mascherino non a norma e non funzionali. La Guardia di Finanza sta lavorando duramente e senza sosta per evitare che nel nostro Paese circolino questo tipo di Mascherine. Le operazioni di controllo coordinate dalla Guardia di Finanza sono davvero dislocate in tutta l'Italia e l'obiettivo finale è uno solo: riuscire a sequestrare tutti quei dispositivi che invece di difendere dal virus non sono altro che un mezzo della sua trasmissione. Si è tanto parlato di Mascherine chirurgiche, Mascherine di stoffa, ma anche le Mascherine FFP2 e FFP3 sono finite ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine non Enzo Miccio/ 'Matrimoni? Finalmente c'è un segnale di ripresa e siamo ottimisti' Le spose di agosto e settembre che non hanno annullato tutto sono fortunate perché potranno ... il fashion designer ha precisato: 'si sta distanziati e con le mascherine. I parroci si sono organizzati ...

Mascherine importate dalla Cina non conformi, il sindaco di Cansano le ritira I cittadini, quindi, sono invitati a non usare, a scopo precauzionale, tali mascherine' scrive il sindaco. L'ultima distribuzione risale allo scorso 23 febbraio, quando Cansano entrò in zona rossa ...

Covid, Sternativo (Fials): Siamo andati nei reparti Covid con mascherine farlocche per mesi, noi operatori non ascoltati che si è occupato del caso dei dispositivi filtranti non a norma distribuiti dalla struttura dell’ex commissario Domenico Arcuri. Queste mascherine del tipo FFP2/KN95 filtrerebbero meno di quelle ...

In un'intervista Matteo Bassetti parla della sua idea sulle riaperture Possibili aperture a maggio: la ricetta del direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova ...

