Manduria | rissa in strada | anche con ascia e sciabola Due arrestati | un irreperibile

Advertising

NoiNotizie : Manduria (#Taranto): rissa in strada, anche con ascia e sciabola - LaGazzettaWeb : Manduria (Ta), rissa con ascia e sciabola: un ferito grave, due arresti - elenaricci1491 : Rissa aggravata. Arrestate 2 persone, si cerca il terzo #Manduria #Taranto #Carabinieri - TarantiniTime : Rissa aggravata. Arrestate 2 persone, si cerca il terzo #Manduria #Taranto #Carabinieri - RTMManduria : Rissa aggravata a Manduria: si affrontano con ascia e sciabola, due arresti, si cerca il terzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Manduria rissa

"Rave ein Darsena. Il sindaco deve spiegare" Colpa della pandemia? Alla vista delle forze ... Conseguenza di tutto ciò: traffico bloccato in entrambe le direzioni all'incrocio con via. I ...Un'altraa distanza di una settimana da quella sventata una settimana prima in piazza Duomo e ... all'incrocio con via. Il motivo? In mezzo alla strada c'è un ragazzo vestito di bianco ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Vecchi dissapori mai sopiti sono stati la causa scatenante di una violenta rissa aggravata dall’uso di armi da parte di tre uomini. Nel primo pomerigg ...In tre si sono affrontati in strada a colpi di sciabola e di ascia. Una battaglia in piena regola dopo la quale uno dei contendenti è finito in ospedale in gravi condizioni, un ...