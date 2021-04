Kean Juventus, scambio alla pari col difensore: Paratici prepara l’offerta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kean Juventus – La Juventus non molla la presa per Moise Kean. L’attaccante italiano, che in questa stagione ha dimostrato tutto il proprio potenziale confermandosi su livelli altissimi. Si è guadagnato la stima di Mauricio Pochettino, al punto da meritarsi un posto da titolare al posto del sempre più deludente Mauro Icardi, in odore di cessione. Kean Juventus, maxi offerta bianconera L’Everton non fa sconti, dicevamo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club inglese valuta il proprio gioiello almeno 50 milioni di euro. Non un centesimo in meno. Cifra che potrebbe essere alla portata dei bianconeri, qualora Paratici riuscisse a concludere qualche colpo in uscita importante. Leggi anche: Mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 aprile 2021)– Lanon molla la presa per Moise. L’attaccante italiano, che in questa stagione ha dimostrato tutto il proprio potenziale confermandosi su livelli altissimi. Si è guadagnato la stima di Mauricio Pochettino, al punto da meritarsi un posto da titolare al posto del sempre più deludente Mauro Icardi, in odore di cessione., maxi offerta bianconera L’Everton non fa sconti, dicevamo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club inglese valuta il proprio gioiello almeno 50 milioni di euro. Non un centesimo in meno. Cifra che potrebbe essereportata dei bianconeri, qualorariuscisse a concludere qualche colpo in uscita importante. Leggi anche: Mercato ...

