Italia, spettacolo sotto choc, è morta precipitatando dal balcone di un B&b (Di mercoledì 14 aprile 2021) È giallo sulla scomparsa di Clara, come riporta Il Messaggero, modella arrivata nella Capitale con un volo da Parigi. Secondo le informazioni apprese la trentenne intorno alla mezzanotte ha fatto un volo di diversi metri ed è stata trovata esanime nel cortile interno del condominio all'altezza del civico 209, a dare l'allarme i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: al loro arrivo la donna era già morta. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcuni residenti. Le indagini coordinate dalla Procura di Roma sono in corso, con l'ambasciata statunitense che segue la vicenda, al momento non si esclude nessuna ipotesi e si indaga a 360 gradi. Sulla ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 aprile 2021) È giallo sulla scomparsa di Clara, come riporta Il Messaggero, modella arrivata nella Capitale con un volo da Parigi. Secondo le informazioni apprese la trentenne intorno alla mezzanotte ha fatto un volo di diversi metri ed è stata trovata esanime nel cortile interno del condominio all'altezza del civico 209, a dare l'allarme i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: al loro arrivo la donna era già. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcuni residenti. Le indagini coordinate dalla Procura di Roma sono in corso, con l'ambasciata statunitense che segue la vicenda, al momento non si esclude nessuna ipotesi e si indaga a 360 gradi. Sulla ...

