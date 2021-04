Integrazione di Ubi in Intesa, raggiunto l’accordo sindacale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il processo di Integrazione del Gruppo Ubi nel Gruppo Intesa Sanpaolo si arricchisce di un’ulteriore tappa di successo, con la firma, in data 14 aprile 2021, dopo ampio e articolato confronto con le Segreterie Nazionali e le Organizzazioni Sindacali del Gruppo, dell’accordo per l’Integrazione del Gruppo Ubi nel Gruppo Intesa Sanpaolo. l’accordo definisce il percorso di armonizzazione dei trattamenti economico/normativi relativi a tutto il personale del nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito di un programma che individua le fasi e le materie che tempo per tempo saranno oggetto del confronto, considerata anche la prossima scadenza della contrattazione di secondo livello prevista per il 31 dicembre 2021. In particolare, è stata condivisa con le OO.SS. l’introduzione di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il processo didel Gruppo Ubi nel GruppoSanpaolo si arricchisce di un’ulteriore tappa di successo, con la firma, in data 14 aprile 2021, dopo ampio e articolato confronto con le Segreterie Nazionali e le Organizzazioni Sindacali del Gruppo, delper l’del Gruppo Ubi nel GruppoSanpaolo.definisce il percorso di armonizzazione dei trattamenti economico/normativi relativi a tutto il personale del nuovo GruppoSanpaolo nell’ambito di un programma che individua le fasi e le materie che tempo per tempo saranno oggetto del confronto, considerata anche la prossima scadenza della contrattazione di secondo livello prevista per il 31 dicembre 2021. In particolare, è stata condivisa con le OO.SS. l’introduzione di ...

