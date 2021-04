In corso studi per la sostituzione degli insegnanti con robot umanoidi (Di mercoledì 14 aprile 2021) BENGALURU: è in corso una lezione di fisica termica presso il Grade 8B della Indus International School, Bengaluru. L’insegnante di fisica, Murali Subramanian, si aggira tra i bambini ma a condurre le lezioni al centro della classe c’è Eagle 2.0, un robot umanoide, che potrebbe essere il primo nel paese a fare da assistente insegnante. “Ciao a tutti. Oggi ci concentreremo sulla fisica termica! ” dice Eagle 2.0, muovendo la testa e il corpo in modo robotico. Indossa un top bianco, una gonna nera e una sciarpa al collo, è in grado di interagire in due modi: accetta le domande degli studenti e pone le domande in classe e reagisce alle risposte che riceve. Su uno schermo, una presentazione di PowerPoint è sincronizzata con la sua classe. “È un buon tentativo. Ma una risposta migliore può essere … “, dice a uno studente ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) BENGALURU: è inuna lezione di fisica termica presso il Grade 8B della Indus International School, Bengaluru. L’insegnante di fisica, Murali Subramanian, si aggira tra i bambini ma a condurre le lezioni al centro della classe c’è Eagle 2.0, unumanoide, che potrebbe essere il primo nel paese a fare da assistente insegnante. “Ciao a tutti. Oggi ci concentreremo sulla fisica termica! ” dice Eagle 2.0, muovendo la testa e il corpo in modoico. Indossa un top bianco, una gonna nera e una sciarpa al collo, è in grado di interagire in due modi: accetta le domandestudenti e pone le domande in classe e reagisce alle risposte che riceve. Su uno schermo, una presentazione di PowerPoint è sincronizzata con la sua classe. “È un buon tentativo. Ma una risposta migliore può essere … “, dice a uno studente ...

Ultime Notizie dalla rete : corso studi Coldiretti Umbria, 'Quale futuro per la zootecnia in Umbria?' ... di Angelo Frascarelli, Docente di Politica Agroalimentare, Università degli Studi di Perugia, con ... Anche per questo - come è stato ricordato nel corso dei lavori - Coldiretti ha lavorato con forza ...

Apple studia se Apple Watch può rilevare il Covid Si tratta di uno studio su Apple Watch annunciato già nel settembre dello scorso anno, nel corso ... Altri studi, inoltre, hanno dimostrato che i sensori cardiaci dello smartwatch possono essere in ...

In partenza tre nuove Lauree Magistrali dell'Università degli... TRIESTEALLNEWS Nintendo Indie World, tutti gli annunci dell'evento di oggi! Durante l' Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti per Nintendo Switch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. Ninten ...

Tumori. Ecco come proliferano. Su Nature studio del Bambino Gesù e dell’Università Tor Vergata Con lo studio coordinato dal Bambino Gesù è stato finalmente definito l’intero percorso. Nel corso del processo di divisione, i geni responsabili del controllo del ciclo cellulare possono andare ...

