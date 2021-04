Furia De Laurentiis sui diritti tv: “Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Retroscena sull'assemblea della Lega Serie A andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri nella quale ci sarebbero stati momenti tutt'altro che pacifici. Nel confronto fra i vari presidenti delle società sul tema della ripartizione degli introiti da diritti tv c'è chi ha alzato la voce. Come spiega il Corriere della Sera sarebbe stato il numero 1 del Napoli Aurelio De Laurentiis quello maggiormente irritato per la situazione e che avrebbe puntato il dito prima di tutto sulla FIGC.Il presidente dei partenopei lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci al punto da scatenare subito l'immediata risposta del presidente federale Gabriele Gravina che sta imponendo alla Lega Serie A di adeguarsi ai principi del Coni e alle regole della Federcalcio sulle tematiche legate ai quorum sulle votazioni. Una ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Retroscena sull'assemblea della Lega Serie A andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri nella quale ci sarebbero stati momenti tutt'altro che pacifici. Nel confronto fra i vari presidenti delle società sul tema della ripartizione degli introiti datv c'è chi ha alzato la voce. Come spiega il Corriere della Sera sarebbe stato il numero 1 del Napoli Aurelio Dequello maggiormente irritato per la situazione e che avrebbe puntato il dito prima di tutto sulla FIGC.Il presidente dei partenopei lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci al punto da scatenare subito l'immediata risposta del presidente federale Gabriele Gravina che sta imponendo alla Lega Serie A di adeguarsi ai principi del Coni e alle regole della Federcalcio sulle tematiche legate ai quorum sulle votazioni. Una ...

