Calciomercato Juventus | Paratici ha deciso | addio a Ramsey e Rabiot

Una decisione importante e che riguarderebbe il prossimo Calciomercato della Juventus: addio a Ramsey e Rabiot nella prossima stagione così da poter tentare l'assalto ad altri interpreti per il centrocampo bianconero. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la Juventus e Fabio Paratici avrebbero deciso di lasciar andare i due giocatori anche se la pratica potrebbe sembrare complicata dati i maxi ingaggi dei giocatori. L'obiettivo, si legge, sarebbe quello di liberare due slot per tentare l'assalto a Calhanoglu (in scadenza con il Milan) e Manuel Locatelli del Sassuolo.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, non solo Aguero: chi è il preferito per l'attacco 1 Sergio Aguero è uno dei nomi che la Juventus valuta per rinforzare il proprio attacco la prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport , il Kun non è però il preferito nella lista bianconera: Moise Kean , per età, stipendio e ...

Calciomercato Juventus, futuro Zidane - Il Real Madrid ha deciso ... la Juventus ragiona sulle mosse future. La panchina di Pirlo resta a rischio e molteplici sono i ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Perché la Juve, due anni dopo averlo venduto, vuole riprendersi Kean? La Gazzetta dello Sport Juve, l’Inter ha due assi nella manica per De Paul Rodrigo De Paul è all’ennesima stagione della consacrazione, trampolino di lancio per tuffarsi in una realtà che possa garantirgli la Champi ...

Calciomercato Juventus, nuovo volto per il centrocampo Calciomercato Juventus, secondo le ultime notizie la vecchia signora per la prossima stagione vorrebbe ritoccare il centrocampo, anche pensando alle possibili u ...

1 Sergio Aguero è uno dei nomi che la Juventus valuta per rinforzare il proprio attacco la prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Kun non è però il preferito nella lista bianconera: Moise Kean, per età, stipendio e...

Calciomercato Juventus, futuro Zidane - Il Real Madrid ha deciso... la Juventus ragiona sulle mosse future. La panchina di Pirlo resta a rischio e molteplici sono i...

Rodrigo De Paul è all'ennesima stagione della consacrazione, trampolino di lancio per tuffarsi in una realtà che possa garantirgli la Champi...

Calciomercato Juventus, secondo le ultime notizie la vecchia signora per la prossima stagione vorrebbe ritoccare il centrocampo, anche pensando alle possibili u...