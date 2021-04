Boxe | Mondiali Youth | Giorgia Paradisi ai quarti di finale Eliminati Di Noto | Fais e Tistarelli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Giornata con poche luci per l’Italia ai2021 di, in scena a Kielce (Polonia). Tre sconfitte e una sola vittoria per gli azzurri. Il successo porta la firma di, capace di sconfiggere la rumena Andreea Alecu per 5-0 agli ottavi didella categoria 57 kg e aidise la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra la bulgara Anna-Maria Dyalova e la thailandese Panida Kawkankhun. Battuti, invece, tutti i ragazzi: Salvatore Disi è arreso all’estone Morozov tra i 49 kg, Lorenzoha perso per 5-0 contro l’ucraino Tsykalo tra i 52 kg, niente da fare per Lucacontro il kazako Amirov tra i 91 kg (5-0). Foto: FPI

Advertising

Duck170 : RT @OA_Sport: Primo giorno dei Mondiali youth con tre italiani sul ring - OA_Sport : Primo giorno dei Mondiali youth con tre italiani sul ring - OA_Sport : Boxe: l'Italia porta 15 pugili ai Mondiali youth 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Mondiali

... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina". Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare launo sport ...Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare la... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina ". I ...Giornata con poche luci per l’Italia ai Mondiali Youth 2021 di boxe, in scena a Kielce (Polonia). Tre sconfitte e una sola vittoria per gli azzurri. Il successo porta la firma di Giorgia Paradisi, ...Caccia ai talenti e crescita dei talenti col supporto della testimonianza di Cammarelle. Sarà un'Accademia di formazione esclusiva per tutte le figure professionali del mondo della boxe (Tecnici Sport ...