Boschi, pioggia di polemiche sul fidanzato: ha indignato il web (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tante polemiche sul fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti che si è sottoposto al vaccino nonostante i suoi 36 anni. Maria Elena Boschi (Getty Images)Maria Elena Boschi è finita nuovamente nella bufera, questa volta a causa del fidanzato Giulio Berruti. L’attore infatti pochi giorni fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto mentre veniva vaccinato seguita dalla didascalia: “Prima dose fatta”. Subito però si è scatenata la polemica. Tanti sono stati i messaggi minacciosi all’indirizzo del fidanzato della Boschi. L’attore, infatti, ha solo 36 anni. In tanti si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver sopravanzato anziani e persone fragili grazie alla propria notorietà. La replica di Berruti però non si è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tantesuldi Maria Elena, Giulio Berruti che si è sottoposto al vaccino nonostante i suoi 36 anni. Maria Elena(Getty Images)Maria Elenaè finita nuovamente nella bufera, questa volta a causa delGiulio Berruti. L’attore infatti pochi giorni fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto mentre veniva vaccinato seguita dalla didascalia: “Prima dose fatta”. Subito però si è scatenata la polemica. Tanti sono stati i messaggi minacciosi all’indirizzo deldella. L’attore, infatti, ha solo 36 anni. In tanti si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver sopravanzato anziani e persone fragili grazie alla propria notorietà. La replica di Berruti però non si è ...

Advertising

AlvisiConci : Oggi alle 16 dentista, giornata di pioggia, prenderei più volentieri 1.000.000 di calci nel sedere. #Boschi ?????? - AnnaMar90949897 : @LibriSoria Grazie anch'io amo tutto questo...la pioggia il vento tutti questi fenomeni intensi mi danno delle sens… - LibriSoria : @AnnaMar90949897 Anna, buongiorno. Ma che meraviglia ?? Per me la pioggia è magica, i boschi pure. - Goliapetrini1 : Zona rossa, pioggia, 250 km in fuoristrada con la moto, solo fra boschi, sentieri, pinete e spiaggie. Torno a casa,… - Lucia05149332 : @BBartsv Anche qui, ma pioggia perfetta per campi e boschi. Il brutto arriva domani e martedì con piogge pesanti. -