Boga come ai bei tempi, la perla di Fabian Ruiz strega la Samp, Roma con il minimo sforzo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una stagione tribolata, trascorsa più in infermeria che sul campo da gioco, ne ha bloccato la definitiva consacrazione, ma nell'ultimo turno contro il Benevento si è rivisto il Boga dello scorso campionato.Accelerazioni fulminanti, dribbling e il filtrante che ha propiziato l'autogol che ha deciso la partita. Questo e tanto altro nella prestazione dell'esterno del Sassuolo, che contro le Streghe ha collezionato addirittuta un doppio 95% in Efficienza Tecnica e Fisica, che lo piazza tra i profili di Serie A più performanti nella stessa posizione. Le ramanzine di De Zerbi che si aspetta sempre tanto da uno dei suoi pupilli hanno sortito il loro effetto e contro i sanniti l'attaccante del Sassuolo è stato quasi impeccabile, sia in fase di palleggio (K-Pass 93%) che di non possesso (Pressing 90%), oltre a mettere in mostra la sua dote principale, il dribbling. Punta l'uomo ...

