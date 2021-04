Somma Vesuviana | incidente all’alba | muore un giovane di 35 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Drammaticostradale questa mattina a, in provincia di Napoli. Undi 35ha perso la vita a bordo della sua utilitaria lungo via Macedonia. A riportare la notizia è Laprovinciaonline.info, che ha mostrato un video in diretta dal posto.mortaledi 35Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.