Sandra, OSS: "noi punto di sostegno per gli Anziani e Disabili fragili; i colleghi no-vax si vergognino". (Di martedì 13 aprile 2021) Ci scrive Sandra Dafarra, OSS: "noi punto di sostegno per gli Anziani e Disabili fragili; i colleghi no-vax si vergognino". Egregio Direttore, ciao sono Sandra, Operatrice Socio Sanitaria in casa di riposo. Oss per scelta. Vorrei dire al collega no-vax che tanto vi mette in difficoltà che il lavoro di CURA degli Anziani non è solo cambiare pannoloni e imboccare persone. È soprattutto rassicurare persone che strappate il più delle volte alla loro realtà hanno come riferimento e sostegno noi… proprio gli OSS. Purtroppo ho visto morire in 22 giorni 20 persone, se proprio non tutti per il Covid comunque aiutati dal Coronavirus. Ho visto 17 colleghe su 22 operatrici della mia struttura sentirsi in colpa ...

