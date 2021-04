Sancia di Castiglia edizione 1984 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 13 aprile 2021)Diè l’opera che Rain5 propone nella versione. Andata in scena presso il Teatro Donizetti di Bergamo, si tratta di un melodramma poco noto di Gaetano Donizetti. Questo allestimento proposto è firmato da Filippo Crivelli con la direzione musicale di Roberto Abbado. Tramaè regina di. Non riuscendo anmandar giù le morti del marito e del figlio Garzia, persi in battaglia, sposa Ircano, principe dei Saraceni Rodrigo. Ma quando Garzia ritorna per miracolo, rivendica il potere. Cast Nel cast vedremo Antonella Bandelli, Adriana Cicogna, Franco De Grandis, Giuseppe Costanzo. L'articolo proviene da NonSolo.TV.