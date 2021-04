Salvini | Pd e 5stelle vietano alle regioni di allentare le restrizioni

(Di martedì 13 aprile 2021) – Delusi anche gli amministratori di sinistra – “La Lega – ha dichiarato Matteo– ha chiesto che i presidenti di Regione possanontare le, nelle zone dove i contagi sono sotto controllo, visto che possono inasprirle in presenza di dati preoccupanti. È un principio di autonomia, buonsenso e responsabilità, peraltro invocato anche da alcuni amministratori di centrosinistra. “Purtroppo – ha continuato il leader della Lega – Pd ehanno bocciato il nostro emendamento. La Lega non cambia idea: le riaperture, seguendo ragionevolezza e dati scientifici, sono una priorità”.

RomaDailyNews

...Pd e 5stelle hanno bocciato il nostro emendamento. La Lega non cambia idea: le riaperture, seguendo ragionevolezza e dati scientifici, sono una priorità'. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Con la segreteria di Enrico Letta e con una Lega di Matteo Salvini incardinata nel nuovo governo, si sta riprogettando un nuovo bipolarismo fondato sull'asse Pd - 5stelle e Lega fratelli d'Italia - ...