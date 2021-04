Robert Pattinson: "Ho rubato le mutande di Edward Cullen dal set di Twilight" (Di martedì 13 aprile 2021) Durante un'intervista di CBS New York Robert Pattinson ha rivelato di aver rubato le mutande di Edward Cullen dal set di Twilight. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Robert Pattinson, durante un'intervista di CBS New York, a distanza di anni dall'uscita di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 l'attore britannico va ancora fierissimo di una cosa: di aver rubato le mutande di Edward Cullen dal set di Twilight prima della fine delle riprese dell'ultimo capitolo della saga. Non è inaudito per un attore prendere un oggetto di scena o un vestito da un set come souvenir o come ricordo, a volte l'oggetto in questione viene donato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) Durante un'intervista di CBS New Yorkha rivelato di averledidal set di. Secondo quanto dichiarato dallo stesso, durante un'intervista di CBS New York, a distanza di anni dall'uscita di TheSaga: Breaking Dawn - Parte 2 l'attore britannico va ancora fierissimo di una cosa: di averledidal set diprima della fine delle riprese dell'ultimo capitolo della saga. Non è inaudito per un attore prendere un oggetto di scena o un vestito da un set come souvenir o come ricordo, a volte l'oggetto in questione viene donato ...

