PS5 domina battendo Switch mentre Xbox Series X/S vende addirittura meno di PS4 in Spagna (Di martedì 13 aprile 2021) Vandal ha condiviso i dati di vendita in Spagna, rivelando che PS5 continua a dominare nella regione. Nello specifico, nella settimana tra il 16 e il 28 marzo, PS5 ha battuto Switch ed è diventata la console più venduta. E' interessante notare che, in questo periodo, PS4 ha fatto meglio di Xbox Series X/S. Le vendite della nuova ammiraglia di Sony, invece, continuano ad andare piuttosto bene grazie, probabilmente, alla disponibilità di nuove scorte. Qui sotto, potete leggere la classifica hardware spagnola: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Vandal ha condiviso i dati di vendita in, rivelando che PS5 continua are nella regione. Nello specifico, nella settimana tra il 16 e il 28 marzo, PS5 ha battutoed è diventata la console più venduta. E' interessante notare che, in questo periodo, PS4 ha fatto meglio diX/S. Le vendite della nuova ammiraglia di Sony, invece, continuano ad andare piuttosto bene grazie, probabilmente, alla disponibilità di nuove scorte. Qui sotto, potete leggere la classifica hardware spagnola: Leggi altro...

infoitscienza : PS5 domina in UK a marzo e diventa la console più venduta per il secondo mese consecutivo - infoitscienza : PS5 domina in UK a marzo ed è la console più venduta per il secondo mese consecutivo - GamingTalker : PS Store, FIFA 21 è il gioco PS5 più venduto in Europa a marzo 2021: Minecraft domina su PS4 - misteruplay2016 : PS5 domina in UK a marzo ed è la console più venduta per il secondo mese consecutivo - zazoomblog : PS5 domina in UK a marzo e diventa la console più venduta per il secondo mese consecutivo - #domina #marzo #diventa… -