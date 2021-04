Pietro Castellitto pensa che basti “scansare una mano” per evitare una molestia sessuale (Di martedì 13 aprile 2021) Speravamo de morì prima. Prima di leggere come Pietro Castellitto sia riuscito a sminuire, con una sola frase, anni di battaglie contro le molestie sessuali (nel mondo del cinema, ma anche nel mondo del lavoro in generale). E, invece, ci troviamo qui a leggere parole che, nel 2021, sono l’indice di una sottovalutazione di un problema – e di un reato – di portata mondiale. L’attore che ha interpretato Francesco Totti nella famosa serie televisiva andata in onda nel corso delle scorse settimane su Sky, ha utilizzato termini (e pensieri, celati dietro la filosofia) che, per usare un eufemismo, sono discutibili. Pietro Castellitto e la sua concezione di molestia sessuale Il pensiero è stato espresso dal giovane autore e attore nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Speravamo de morì prima. Prima di leggere comesia riuscito a sminuire, con una sola frase, anni di battaglie contro le molestie sessuali (nel mondo del cinema, ma anche nel mondo del lavoro in generale). E, invece, ci troviamo qui a leggere parole che, nel 2021, sono l’indice di una sottovalutazione di un problema – e di un reato – di portata mondiale. L’attore che ha interpretato Francesco Totti nella famosa serie televisiva andata in onda nel corso delle scorse settimane su Sky, ha utilizzato termini (e pensieri, celati dietro la filosofia) che, per usare un eufemismo, sono discutibili.e la sua concezione diIl pensiero è stato espresso dal giovane autore e attore nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera e ...

