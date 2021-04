Paternopoli, sversamento illecito di acque reflue in fondo agricolo: una denuncia (Di martedì 13 aprile 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri hanno denunciato una persona per sversamento illecito di acque reflue in un fondo agricolo. Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Questa volta a Paternopoli i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi illeciti e denunciato una persona Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri hannoto una persona perdiin un. Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Questa volta ai Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi illeciti eto una persona

