Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner-Novak Djokovic. L’azzurro non parte battuto (Di martedì 13 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic al 2° turno del Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro si è meritato la chance di affrontare il n.1 del mondo dopo aver liquidato agevolmente lo spagnolo Albert Vinolas-Ramos per 6-3, 6-4. Se da un lato l’urna non è stata benevola con l’italiano, riservandogli già ai sedicesimi il secondo favorito del torneo (il primo, a dispetto della classifica, resta sempre Rafael Nadal quando si gioca sulla terra rossa), dall’altro occorre sottolineare che si tratterà di una fondamentale prova del nove lungo un percorso di crescita che, negli obiettivi, dovrà portare il pusterese al vertice del tennis mondiale. Una grande opportunità per imparare ed arricchire il proprio bagaglio. Sinner è consapevole di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Mercoledì 14 aprileaffronteràal 2° turno deldisi è meritato la chance di affrontare il n.1 del mondo dopo aver liquidato agevolmente lo spagnolo Albert Vinolas-Ramos per 6-3, 6-4. Se da un lato l’urna non è stata benevola con l’italiano, riservandogli già ai sedicesimi il secondo favorito del torneo (il primo, a dispetto della classifica, resta sempre Rafael Nadal quando si gioca sulla terra rossa), dall’altro occorre sottolineare che si tratterà di una fondamentale prova del nove lungo un percorso di crescita che, negli obiettivi, dovrà portare il pusterese al vertice del tennis mondiale. Una grande opportunità per imparare ed arricchire il proprio bagaglio.è consapevole di ...

