Isola dei Famosi: Confronto in Diretta tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar! (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo alcune settimane Tommaso Zorzi e Akash Kumar si sono finalmente rivisti negli studi de L’Isola dei Famosi 2021. Tra i due ragazzi c’è ancora però maretta e la speranza di una tregua si fa sempre più lontana. Ecco i dettagli! Nella scorsa Diretta de L’Isola dei Famosi 2021 ha fatto ritorno in studio Akash Kumar. L’ex naufrago è stato eliminato in una delle prime puntate e nonostante gli sia stata proposta una seconda possibilità e quindi di continuare la sua avventura su Parasite Island, il modello ha preferito rientrare in Italia. Dopo il periodo di quarantena obbligatorio, ha quindi potuto presentarsi negli studi televisivi. Ad attenderlo trepidante Tommaso Zorzi, il quale ha dato del filo da ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo alcune settimaneKumar si sono finalmente rivisti negli studi de L’dei2021. Tra i due ragazzi c’è ancora però maretta e la speranza di una tregua si fa sempre più lontana. Ecco i dettagli! Nella scorsade L’dei2021 ha fatto ritorno in studioKumar. L’ex naufrago è stato eliminato in una delle prime puntate e nonostante gli sia stata proposta una seconda possibilità e quindi di continuare la sua avventura su Parasite Island, il modello ha preferito rientrare in Italia. Dopo il periodo di quarantena obbligatorio, ha quindi potuto presentarsi negli studi televisivi. Ad attenderlo trepidante, il quale ha dato del filo da ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - alverman59 : Chi guarda L'isola dei Famosi, è come se guardasse uno spettacolo di wrestling.... Finzione allo stato puro!.... Mah!.. Tv povera.. ?????? - giulia08682086 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di casa #… -