Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi ha avuto un flirt con un famosissimo? (Di martedì 13 aprile 2021) Tommaso Zorzi avrebbe (o avrebbe avuto?) un flirt con una persona famosa. Tranquilli, non stiamo parlando di Gabriel Garko, in quanto i due sono amici e fra loro non ci sarebbe mai stato nulla, ma di Alex Di Giorgio, il nuotatore olimpico che avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip. L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha (o avrebbe avuto) un flirt con lui? L'incontro tra Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi Alex Di Giorgio era stato infatti selezionato da Alfonso Signorini per partecipare alla quinta edizione del GF Vip, ma alla fine per motivi personali è stato costretto a rifiutare facendo slittare la sua partecipazione al prossimo anno. Tommaso Zorzi, uscito dalla Casa, è ...

