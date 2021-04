Honda Legend EX si distingue per un pacchetto di funzioni di sicurezza di ultima generazione

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 aprile 2021) La nuova , chiamatoSENSING Elite. Tra i dispositivi presenti il sistema Traffic Jam Pilot. È la prima funzione di guida autonoma di livello 3 firmata dalla Casa giapponese e usata su licenza ufficiale del Governo di Tokyo. Al volante dellaEX il conducente può così lasciare il comando del veicolo all’auto stessa in varie situazioni, come nei tratti autostradali congestionati dal traffico.EX riesce a controllarsi da sola attraverso i dati delle mappe tridimensionali in HD e mediante l’apparecchio satellitare globale di navigazione. Inoltre ci sono numerosi sensori esterni, il livello d’attenzione del guidatore viene monitorato dalla telecamera montata a bordo. L’unità elettronica di controllo (ECU) è il cervello della...