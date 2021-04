Giugliano | altro lutto al liceo De Carlo | è morta la custode

(Di martedì 13 aprile 2021). Uncolpisce la comunità delDedi. E’ venuta a mancare la signora Silvia,dell’istituto di via Marchesella.delDe“Oggi abbiamo avuto la triste notizia che ladel nostro, la signora Silvia, non ce l’ha fatta pur avendo lottato come L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dopo la morte del 16enne, Gennaro Nappa, deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella tarda di sabato a Qualiano, il liceo De Carlo diè colpito da untragico lutto. E' morta la custode dell'Istituto di via Marchesella: la sign.ra Silvia. Ad annunciare la scomparsa della donna è la preside del Liceo, Carmela Mugione ...... San Giorgio a Cremano, Caivano,in Campania, Qualiano, Pozzuoli, Quarto, Baia, Castello ... - continua sotto - Unarresto per droga è avvenuto all'altezza del casello autostradale ...GIUGLIANO IN CAMPANIA – Altro lutto per il Liceo De Carlo di Giugliano. Dopo la morte in un terribile incidente, a Qualiano, del 16enne Gennaro Nappa, giovane studente della scuola, è deceduta anche ...Campionato Serie D: Arbitri e programma del turno infrasettimanale. Tutti in campo domani mercoledì 14 aprile alle 15:00.