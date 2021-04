Giappone approva rilascio acque radioattive di Fukushima nell’oceano (Di martedì 13 aprile 2021) Il Giappone ha approvato il piano per il rilascio di un milione di tonnellate di acqua contaminata dal reattore nucleare di Fukushima nell’oceano. I dettagli del progetto Il progetto di rilascio delle acque utilizzate per raffreddare il combustibile nucleare inizierà tra due anni. Il piano d’azione è stato approvato dopo molti anni di dibattiti, e si prevede che impiegherà almeno un decennio per essere completato. L’acqua radioattiva sarà propriamente filtrata, lavorata e diluita per abbattere i livelli di radiazioni al di sotto di quelli previsti per l’acqua potabile. Le acque di scoria vengono attualmente tenute in enormi serbatoi, ma l’operatore dell’impianto Tokyo Electric Power Co (TepCo) sta esaurendo lo spazio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Ilhato il piano per ildi un milione di tonnellate di acqua contaminata dal reattore nucleare di. I dettagli del progetto Il progetto didelleutilizzate per raffreddare il combustibile nucleare inizierà tra due anni. Il piano d’azione è statoto dopo molti anni di dibattiti, e si prevede che impiegherà almeno un decennio per essere completato. L’acqua radioattiva sarà propriamente filtrata, lavorata e diluita per abbattere i livelli di radiazioni al di sotto di quelli previsti per l’acqua potabile. Ledi scoria vengono attualmente tenute in enormi serbatoi, ma l’operatore dell’impianto Tokyo Electric Power Co (TepCo) sta esaurendo lo spazio ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone approva Giappone approva rilascio acque radioattive di Fukushima nell'oceano Anche la Corea del Sud ha criticato la decisione unilaterale del Giappone di scaricare acqua dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi (NPP) in mare, ritenendolo un fatto "inaccettabile", ha detto ...

Giappone: Fukushima, governo approva scarico acqua contaminata in mare Tokyo, 13 apr 05:11 - Il governo del Giappone ha autorizzato lo scarico in mare dell'acqua contaminata da isotopi radioattivi stoccata a Fukushima. L'approvazione...

Giappone approva rilascio acque radioattive di Fukushima nell'oceano Sputnik Italia Fukushima, l'acqua contaminata finirà in mare: la decisione di Tokyo L'intero processo dovrebbe richiedere decenni, secondo il governo giapponese. In una riunione con i membri ... in cui si sarà garantito che gli standard di sicurezza siano stati approvati con ampio ...

Disastro di Fukushima Acqua radioattiva smaltita nell’oceano Altri approvano la decisione del Giappone sulle acque di Fukushima Di tutt’altra opinione sono invece gli Stati Uniti. Secondo gli States il Giappone ha agito in modo “conforme agli standard ...

