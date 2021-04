Draghi accelera sulle riaperture e prepara 40 miliardi di aiuti alle imprese (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo scostamento di bilancio che il governo si appresta a chiedere al Parlamento sarà di circa 40 miliardi di euro. Nuove spese che saranno in parte necessarie a finanziare le opere «fuori budget» previste dal Recovery Plan, e in parte per coprire i nuovi sostegni per le attività penalizzate dalle restrizioni anti Covid. Il premier, intanto, punta ad allentare le misure restrittive. Ma la richiesta fatta al Comitato tecnico scientifico per le riaperture di alcuni settori è quella di stilare protocolli di riapertura meno stringenti e più flessibili. Le riaperture dovrebbero essere graduali, andando di pari passo con i dati epidemiologici. In ogni caso, si vuole attendere «altre due settimane», almeno fino a quando il Cts non avrà valutato appieno l’effetto del rientro a scuola della gran parte degli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo scostamento di bilancio che il governo si appresta a chiedere al Parlamento sarà di circa 40di euro. Nuove spese che saranno in parte necessarie a finanziare le opere «fuori budget» previste dal Recovery Plan, e in parte per coprire i nuovi sostegni per le attività penalizzate drestrizioni anti Covid. Il premier, intanto, punta adntare le misure restrittive. Ma la richiesta fatta al Comitato tecnico scientifico per ledi alcuni settori è quella di stilare protocolli di riapertura meno stringenti e più flessibili. Ledovrebbero essere graduali, andando di pari passo con i dati epidemiologici. In ogni caso, si vuole attendere «altre due settimane», almeno fino a quando il Cts non avrà valutato appieno l’effetto del rientro a scuola della gran parte degli ...

